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СПЕШИТЕ! Центр современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» делает ЭКГ – в подарок при прохождении консультации у детского кардиолога!

Детская кардиология — направление медицины, изучающее работу сердечно-сосудистой системы детей от 0 до 18 лет. Методы современной кардиологии позволяют выявить патологии и заболевания сердечно-сосудистой системы ребенка еще на этапе внутриутробного развития. Поэтому своевременная запись на прием к детскому кардиологу позволит выявить нарушения в работе сердечно-сосудистой системы малыша на начальном этапе и как можно раньше приступить к лечению.

Детский врач - кардиолог — специалист, занимающийся профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы и заболеваний соединительной ткани у ребенка.

Консультация детского кардиолога необходима, если вы заметили у ребенка следующие симптомы:

учащенное и затрудненное дыхание;

увеличение и урежение частоты сердечных сокращений;

частые простудные заболевания;

цианоз или бледность слизистых оболочек и кожных покровов;

плохой набор веса;

быструю утомляемость;

выполнение с трудом физических упражнений;

обмороки;

слабость;

боли в области грудной клетки;

боли в суставах;

повышение или понижение АД;

головные боли;

головокружения.

Все это может быть свидетельством как врожденных, так и приобретенных кардиозаболеваний.

Нередко врожденная патология не имеет клинических проявлений, поэтому на ранних стадиях развития диагностировать такие заболевания сложно. Однако, наблюдая детей в дальнейшем, детский кардиолог сможет выявить у ребенка несоответствие сердечного ритма норме, шумы, увеличение размеров сердца.

Кроме врожденных патологий сердечно-сосудистой системы, возможно развитие приобретенных кардиологических заболеваний, вследствие перенесенных заболеваний.

Однако не всегда для обращения к детскому кардиологу необходимы строгие медицинские показания!

Приведите вашего ребенка к кардиологу на профилактический осмотр также, если:

он в течение короткого времени значительно прибавил в росте, что влечет за собой дополнительную нагрузку на работу сердечно-сосудистой системы;

активно занимается спортом или танцами, когда большие физические нагрузки могут сказываться на работе сердца;

он находится в подростковом возрасте в период «перестройки» всего организма.

На приеме детский кардиолог осмотрит маленького пациента, назначит необходимые анализы и диагностику, а по результатам - необходимое лечение. В распоряжении детских кардиологов Центра современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН», обладающих огромным опытом в лечении заболеваний сердца, имеется современное оборудование, с помощью которого врачи могут «увидеть» работу сердца изнутри.

Наблюдение у детского кардиолога необходимо в случае, если у ребенка по результатам диагностики были выявлены следующие нарушения:

шумы в сердце;

дистрофия миокарда;

нарушения ритма и проводимости (аритмии);

воспаления сердечной мышцы и окружающих тканей (инфекционно-аллергические миокардиты, ревмокардиты (эндокардит));

вегетативная сосудистая дисфункция;

пороки сердца;

ревматические заболевания.

В нашей клинике Вы можете не только получить консультацию кардиолога для вашего ребенка, но и пройти необходимые обследования: электрокардиография (ЭКГ), УЗИ сердца и периферических сосудов, все виды лабораторной диагностики для детей.

Приходите на консультацию к детскому кардиологу и получите ЭКГ – в подарок!

УЗИ-диагностика проводится на новейшем ультразвуковом диагностическом сканере Экспертного класса SonoScape S40Exp, с применением специальных детских датчиков. Цветной допплер помогает точной диагностике патологии сосудов и сердца у детей.

Здоровье Вашего ребенка бесценно — доверяйте его только опытным врачам Центра современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН»!

Центр современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» специализируется на предоставлении следующих услуг

Консультации узких специалистов:

Уролог;

Гинеколог;

Нефролог;

Невропатолог;

Отоларинголог (ЛОР);

Офтальмолог;

Хирург;

Сосудистый хирург;

Эндокринолог;

Терапевт;

Дерматовенеролог;

Кардиолог;

Травматолог;

Онколог;

Педиатр;

Детский невропатолог;

Детский хирург

Детский ортопед;

Детский кардиолог.

Медицинские (профилактические) осмотры:

Медицинские комиссии для моряков с выдачей международных сертификатов для работы на морских и речных судах. Прививка вакциной против «Желтой лихорадки» ;

; Медицинская комиссия водолазов;

Предварительный (периодический) медицинский осмотр, работающих во вредных и опасных условиях труда;

Медицинская комиссия декретированного контингента;

Медицинский осмотр кандидатов в водители и водителей транспортных средств всех категорий;

Медицинское освидетельствование граждан для выдачи лицензии на право приобретения, ношения и использования оружия;

Медицинская комиссия государственных служащих;

Медицинская комиссия (форма 086/у);

Медицинская комиссия для трудоустройства.

Прививки для детей вакцинами:

ИНФАНРИКС гекса;

ПЕНТАКСИМ;

ПРИОРИКС.

Медицинские комиссии в детский сад, школу, лагерь, санаторий:

Осмотр специалистов: невролог, офтальмолог, хирург, стоматолог, оториноларинголог (ЛОР), гинеколог (для девочек), психиатр. Анализы: общий анализ крови, анализ на сахар крови, общий анализ мочи, кал на я/глист. Электрокардиограмма. Дополнительно! УЗИ брюшной полости и щитовидной железы.

Фиброгастродуоденоскопия :

проведение биопсии;

гистологические исследования;

уреазный тест.

Полный спектр лабораторных исследований, в том числе:

Общеклинические анализы;

Биохимические исследования;

Определение группы крови, резус-фактора, ВИЧ, гепатиты.

Функциональные исследования:

Периметрия (определение полей зрения);

Офтальмоскопия (осмотр глазного дна);

Биомикроскопия;

Тонометрия (измерение внутриглазного давления;

Аудиометрия (измерение слуха);

Исследования вестибулярного аппарата;

Виброчувствительность;

Динамометрия;

Холодовые пробы;

Цветоощущение;

Спирограмма;

Электрокардиография (ЭКГ);

Реовазограмма (РВГ);

Реоэнцефалограмма (РЭГ);

Флюорография.

Преимуществом нашей клиники продолжает оставаться низкая цена по сравнению со средним уровнем цен в частных медицинских учреждениях города и при этом самое современное оборудование эксперт класса, применяемое для диагностики и лечения заболеваний!

Запись на прием с 9.00 до 19.00ч (с понедельника по субботу) осуществляется по телефонам:

+7 (978) 8 47 47 14

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Мы находимся по адресу: г.Керчь, ул. Кирова, 31А (остановка Еременко)