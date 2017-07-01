СПЕШИТЕ! Центр современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» делает ЭКГ – в подарок при прохождении консультации у детского кардиолога!
Детская кардиология — направление медицины, изучающее работу сердечно-сосудистой системы детей от 0 до 18 лет. Методы современной кардиологии позволяют выявить патологии и заболевания сердечно-сосудистой системы ребенка еще на этапе внутриутробного развития. Поэтому своевременная запись на прием к детскому кардиологу позволит выявить нарушения в работе сердечно-сосудистой системы малыша на начальном этапе и как можно раньше приступить к лечению.
Детский врач - кардиолог — специалист, занимающийся профилактикой, диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы и заболеваний соединительной ткани у ребенка.
Консультация детского кардиолога необходима, если вы заметили у ребенка следующие симптомы:
- учащенное и затрудненное дыхание;
- увеличение и урежение частоты сердечных сокращений;
- частые простудные заболевания;
- цианоз или бледность слизистых оболочек и кожных покровов;
- плохой набор веса;
- быструю утомляемость;
- выполнение с трудом физических упражнений;
- обмороки;
- слабость;
- боли в области грудной клетки;
- боли в суставах;
- повышение или понижение АД;
- головные боли;
- головокружения.
Все это может быть свидетельством как врожденных, так и приобретенных кардиозаболеваний.
Нередко врожденная патология не имеет клинических проявлений, поэтому на ранних стадиях развития диагностировать такие заболевания сложно. Однако, наблюдая детей в дальнейшем, детский кардиолог сможет выявить у ребенка несоответствие сердечного ритма норме, шумы, увеличение размеров сердца.
Кроме врожденных патологий сердечно-сосудистой системы, возможно развитие приобретенных кардиологических заболеваний, вследствие перенесенных заболеваний.
Однако не всегда для обращения к детскому кардиологу необходимы строгие медицинские показания!
Приведите вашего ребенка к кардиологу на профилактический осмотр также, если:
- он в течение короткого времени значительно прибавил в росте, что влечет за собой дополнительную нагрузку на работу сердечно-сосудистой системы;
- активно занимается спортом или танцами, когда большие физические нагрузки могут сказываться на работе сердца;
- он находится в подростковом возрасте в период «перестройки» всего организма.
На приеме детский кардиолог осмотрит маленького пациента, назначит необходимые анализы и диагностику, а по результатам - необходимое лечение. В распоряжении детских кардиологов Центра современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН», обладающих огромным опытом в лечении заболеваний сердца, имеется современное оборудование, с помощью которого врачи могут «увидеть» работу сердца изнутри.
Наблюдение у детского кардиолога необходимо в случае, если у ребенка по результатам диагностики были выявлены следующие нарушения:
- шумы в сердце;
- дистрофия миокарда;
- нарушения ритма и проводимости (аритмии);
- воспаления сердечной мышцы и окружающих тканей (инфекционно-аллергические миокардиты, ревмокардиты (эндокардит));
- вегетативная сосудистая дисфункция;
- пороки сердца;
- ревматические заболевания.
В нашей клинике Вы можете не только получить консультацию кардиолога для вашего ребенка, но и пройти необходимые обследования: электрокардиография (ЭКГ), УЗИ сердца и периферических сосудов, все виды лабораторной диагностики для детей.
Приходите на консультацию к детскому кардиологу и получите ЭКГ – в подарок!
УЗИ-диагностика проводится на новейшем ультразвуковом диагностическом сканере Экспертного класса SonoScape S40Exp, с применением специальных детских датчиков. Цветной допплер помогает точной диагностике патологии сосудов и сердца у детей.
Здоровье Вашего ребенка бесценно — доверяйте его только опытным врачам Центра современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН»!
Центр современных медицинских технологий «АКВА МЕД МАРИН» специализируется на предоставлении следующих услуг
Консультации узких специалистов:
- Уролог;
- Гинеколог;
- Нефролог;
- Невропатолог;
- Отоларинголог (ЛОР);
- Офтальмолог;
- Хирург;
- Сосудистый хирург;
- Эндокринолог;
- Терапевт;
- Дерматовенеролог;
- Кардиолог;
- Травматолог;
- Онколог;
- Педиатр;
- Детский невропатолог;
- Детский хирург
- Детский ортопед;
- Детский кардиолог.
Медицинские (профилактические) осмотры:
- Медицинские комиссии для моряков с выдачей международных сертификатов для работы на морских и речных судах. Прививка вакциной против «Желтой лихорадки»;
- Медицинская комиссия водолазов;
- Предварительный (периодический) медицинский осмотр, работающих во вредных и опасных условиях труда;
- Медицинская комиссия декретированного контингента;
- Медицинский осмотр кандидатов в водители и водителей транспортных средств всех категорий;
- Медицинское освидетельствование граждан для выдачи лицензии на право приобретения, ношения и использования оружия;
- Медицинская комиссия государственных служащих;
- Медицинская комиссия (форма 086/у);
- Медицинская комиссия для трудоустройства.
Прививки для детей вакцинами:
- ИНФАНРИКС гекса;
- ПЕНТАКСИМ;
- ПРИОРИКС.
Медицинские комиссии в детский сад, школу, лагерь, санаторий:
Осмотр специалистов: невролог, офтальмолог, хирург, стоматолог, оториноларинголог (ЛОР), гинеколог (для девочек), психиатр. Анализы: общий анализ крови, анализ на сахар крови, общий анализ мочи, кал на я/глист. Электрокардиограмма. Дополнительно! УЗИ брюшной полости и щитовидной железы.
Фиброгастродуоденоскопия :
- проведение биопсии;
- гистологические исследования;
- уреазный тест.
Полный спектр лабораторных исследований, в том числе:
- Общеклинические анализы;
- Биохимические исследования;
- Определение группы крови, резус-фактора, ВИЧ, гепатиты.
Функциональные исследования:
- Периметрия (определение полей зрения);
- Офтальмоскопия (осмотр глазного дна);
- Биомикроскопия;
- Тонометрия (измерение внутриглазного давления;
- Аудиометрия (измерение слуха);
- Исследования вестибулярного аппарата;
- Виброчувствительность;
- Динамометрия;
- Холодовые пробы;
- Цветоощущение;
- Спирограмма;
- Электрокардиография (ЭКГ);
- Реовазограмма (РВГ);
- Реоэнцефалограмма (РЭГ);
- Флюорография.
Преимуществом нашей клиники продолжает оставаться низкая цена по сравнению со средним уровнем цен в частных медицинских учреждениях города и при этом самое современное оборудование эксперт класса, применяемое для диагностики и лечения заболеваний!
Запись на прием с 9.00 до 19.00ч (с понедельника по субботу) осуществляется по телефонам:
+7 (978) 8 47 47 14
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Мы находимся по адресу: г.Керчь, ул. Кирова, 31А (остановка Еременко)