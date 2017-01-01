В Керчи на День рыбака кульминацией праздника стало выступление группы «Корни», - передает Керчь.ФМ. Музыканты исполнили свои известные хиты, такие как: «Ты узнаешь ее», «25 этаж», «Плакала береза», «Я теряю корни», «Хочешь, я тебе спою» и другие. Некоторые песни керчане пели вместе с артистами, а под лирические композиции доставали свои телефоны и создавали «звездное небо» из фонариков.

Во время концерта двое зрителей, как и в прошлом году, прыгнули в море.

Напомним, перед этим вокалисты дали концерт на большой сцене на водной станции в Керчи, а также на праздник явился Нептун на катере.