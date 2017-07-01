Интерес соотечественников к отдыху в России не вернется и в период бархатного сезона. По предварительным итогам продаж, популярность российских курортов снизилась более чем в три раза. Вслед за организованными туристами отдавать предпочтение поездкам за границу начали и самостоятельные путешественники.

Об этом пишет «Коммерсант», - передает Керчь.ФМ

Российские курорты в этом году могут потерять значительную часть туристов, планирующих отпуск на время бархатного сезона в сентябре—октябре. Об этом свидетельствуют данные опрошенных “Ъ” систем бронирования. Так, согласно расчетам Level.Travel, доля России в структуре продаж туров на начало осени упала с 17% до 5%.

«Направление опустилось со второй на восьмую строчку в рейтинге наиболее популярных, несмотря на то что средний чек сократился на 13%, до 50,8 тыс. руб.»,— говорит гендиректор сервиса Дмитрий Малютин.

Абсолютным лидером по числу продаж на бархатный сезон, по данным Level.Travel, стала Турция — на нее пришлось 35% спроса (в 2016 году продажи на это направление летом не велись).Второе место занял Тунис: как и год назад, его доля составляет 12%. Третьей наиболее востребованной для поездки ранней осенью страной стала Греция, доля которой из-за возврата Турции упала с 25% до 12%. Средний чек на зарубежные туры на период бархатного сезона за год снизился на 7%, до 83,8 тыс. руб.

Падение популярности России не сюрприз для рынка организованного туризма. Интерес к поездкам на отечественные курорты начал сокращаться со второй половины 2016 года, что стало одним из главных трендов текущего летнего сезона. Еще в начале мая туроператоры оценивали спад в 30%, объясняя это возвращением на массовый рынок Турции и укреплением рубля (см. “Ъ” от 2 мая).

На период бархатного сезона сокращение интереса россиян к отдыху на родине стало очевидным и в сегменте самостоятельного бронирования. По расчетам сервиса Biletix, в числе проданных в апреле—июне билетов на осень доля внутренних направлений составляла 48%, международных — 52%. Годом ранее аналогичные показатели оценивались в 58% и 42% соответственно. При покупке билетов на внутренние направления в период бархатного сезона, согласно Biletix, средний чек за год снизился на 21%, до 12,6 тыс. руб., на международные — на 7%, до 16,6 тыс. руб.

Коммерческий директор «Связной трэвел» Андрей Осинцев тоже фиксирует постепенное снижение спроса на российские направления. Из интересных фактов он отмечает, что в первой десятке на бархатный сезон этого года появился Стамбул, привлекший много самостоятельных туристов. Также господин Осинцев обращает внимание на рост популярности Бали: в этом году направление впервые вошло в десятку популярных. В «Связном трэвел» это связывают с отсутствием виз и наличием недорогих вариантов времяпрепровождения на острове.

Спрос на Симферополь на раннюю осень упал на 35% к аналогичному периоду прошлого года, говорит директор по развитию OneTwoTrip Аркадий Гинес. При этом число продаж авиабилетов в Сочи на то же время, по его оценкам, выросло на 19%, в Минеральные Воды — на 15%. Самыми востребованными зарубежными направлениями господин Гинес называет черногорский Тиват, интерес к которому в сравнении с прошлым годом вырос на 17%, и Прагу (рост на 42%). На третьем месте находится Рим, но продажи авиабилетов по этому направлению остались на уровне прошлого года.