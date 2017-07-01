Мечтаете о молодой, гладкой и сияющей здоровьем коже? Современные инъекционные методы лечения позволяют эффективно бороться со следами ушедших лет!
Инъекции препарата «Ботокс», биоревитализация, векторный лифтинг (контурное моделирование) – таковы современные инъекционные методы эффективной борьбы с признаками старения, применяющиеся в лечебной косметологии.
Ботокс благополучно использовался для лечения целого ряда неврологических состояний, в настоящий момент одобрен FDA (Комиссия по контролю качества лекарственных препаратов и продуктов питания (США), а теперь и Минздравом РФ для временного лечения складок между бровями, на лбу и вокруг глаз у пациентов в возрасте от 18 до 65 лет.
Инъекции проводятся тончайшими иголочками, с помощью которых в кожу проблемных зон вводят препарат «Ботокс», лечебные и витаминизированные коктейли или биогели. При этом могут использоваться различные техники введения препаратов.
В медцентре «Салюс» опытный врач дерматолог-косметолог проводит такие процедуры омоложения:
БОТОКС:
- Коррекция мимических морщин в области лба
- Коррекция мимических морщин в области межбровья
- Коррекция мимических морщин в периорбитальной области («гусиные лапки»)
- Коррекция гипергидроза зоны подмышек
- Увеличение и коррекция формы губ
- Коррекция носогубных складок
Благодаря процедурам коррекции Вы:
- Избавитесь от мимических морщин на шее;
- Разгладите кожу лба;
- Забудете про «гусиные лапки» возле глаз;
- Сможете на длительный срок забыть об эстетических недостатках и признаках увядания кожи.
А также вы сможете:
- Увеличить объем губ;
- Избавитесь от видимых морщин;
- Избавиться от «усталого» лица, восстановить объем средней зоны лица;
- Избавиться от впалых щек, приобрести красиво очерченные скулы;
- Результат держится на протяжении от восьми месяцев до полутора лет;
- Получите устойчивый результат, пройдя первый сеанс.
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ (интенсивное омоложение путем внутрикожного введения гиалуроновой кислоты)
Процедура Биоревитализации поможет:
- Дать коже вторую молодость;
- Кожа рук, губ и лица приобретает упругость;
- Нормализуется процесс обмена веществ в коже;
- Кожа станет выглядеть намного моложе;
- Пигментные пятна станут гораздо светлее.
ВЕКТОРНЫЙ ЛИФТИНГ
Метод векторного лифтинга основывается на применении специальных препаратов - филлеров, в состав которых входит гиалуроновая кислота в определенной концентрации. Никакого хирургического вмешательства, лифтинг достигается путем особенной техники выполнения инъекций. Векторный лифтинг дает видимые результаты уже через два-три сеанса. Процедуры проводятся через каждые три недели. Результат процедуры сохраняется на протяжении года. Благодаря этому методу вы получите подтянутый овал лица, ровную поверхность кожи. Ваша кожа сама начнет увлажняться и перестраиваться. Векторный лифтинг даст возможность повысить тургор, структура кожного покрова улучшится.
С помощью векторного лифтинга Вы:
- Укрепите тургор кожи;
- Улучшите структуру кожного покрова;
- Подтянете овал лица;
- Более года будете выглядеть молодой и красивой.
В медицинском центре «Салюс» наши специалисты предоставят Вам перечень услуг, направленных на омоложение кожи лица и тела, борьбу с возрастными изменениями.
Избавление от проблем с кожей осуществляется с применением только самых современных препаратов: косметика DANNE, Institut Esthederm.
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