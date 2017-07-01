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Мечтаете о молодой, гладкой и сияющей здоровьем коже? Современные инъекционные методы лечения позволяют эффективно бороться со следами ушедших лет!

Инъекции препарата «Ботокс», биоревитализация, векторный лифтинг (контурное моделирование) – таковы современные инъекционные методы эффективной борьбы с признаками старения, применяющиеся в лечебной косметологии.

Ботокс благополучно использовался для лечения целого ряда неврологических состояний, в настоящий момент одобрен FDA (Комиссия по контролю качества лекарственных препаратов и продуктов питания (США), а теперь и Минздравом РФ для временного лечения складок между бровями, на лбу и вокруг глаз у пациентов в возрасте от 18 до 65 лет.

Инъекции проводятся тончайшими иголочками, с помощью которых в кожу проблемных зон вводят препарат «Ботокс», лечебные и витаминизированные коктейли или биогели. При этом могут использоваться различные техники введения препаратов.

В медцентре «Салюс» опытный врач дерматолог-косметолог проводит такие процедуры омоложения:

БОТОКС:

Коррекция мимических морщин в области лба

Коррекция мимических морщин в области межбровья

Коррекция мимических морщин в периорбитальной области («гусиные лапки»)

Коррекция гипергидроза зоны подмышек

Увеличение и коррекция формы губ

Коррекция носогубных складок

Благодаря процедурам коррекции Вы:

Избавитесь от мимических морщин на шее;

Разгладите кожу лба;

Забудете про «гусиные лапки» возле глаз;

Сможете на длительный срок забыть об эстетических недостатках и признаках увядания кожи.

А также вы сможете:

Увеличить объем губ;

Избавитесь от видимых морщин;

Избавиться от «усталого» лица, восстановить объем средней зоны лица;

Избавиться от впалых щек, приобрести красиво очерченные скулы;

Результат держится на протяжении от восьми месяцев до полутора лет;

Получите устойчивый результат, пройдя первый сеанс.

БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ (интенсивное омоложение путем внутрикожного введения гиалуроновой кислоты)

Процедура Биоревитализации поможет:

Дать коже вторую молодость;

Кожа рук, губ и лица приобретает упругость;

Нормализуется процесс обмена веществ в коже;

Кожа станет выглядеть намного моложе;

Пигментные пятна станут гораздо светлее.

ВЕКТОРНЫЙ ЛИФТИНГ

Метод векторного лифтинга основывается на применении специальных препаратов - филлеров, в состав которых входит гиалуроновая кислота в определенной концентрации. Никакого хирургического вмешательства, лифтинг достигается путем особенной техники выполнения инъекций. Векторный лифтинг дает видимые результаты уже через два-три сеанса. Процедуры проводятся через каждые три недели. Результат процедуры сохраняется на протяжении года. Благодаря этому методу вы получите подтянутый овал лица, ровную поверхность кожи. Ваша кожа сама начнет увлажняться и перестраиваться. Векторный лифтинг даст возможность повысить тургор, структура кожного покрова улучшится.

С помощью векторного лифтинга Вы:

Укрепите тургор кожи;

Улучшите структуру кожного покрова;

Подтянете овал лица;

Более года будете выглядеть молодой и красивой.

В медицинском центре «Салюс» наши специалисты предоставят Вам перечень услуг, направленных на омоложение кожи лица и тела, борьбу с возрастными изменениями.

Избавление от проблем с кожей осуществляется с применением только самых современных препаратов: косметика DANNE, Institut Esthederm.

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