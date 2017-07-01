В Ленинском районе 9 июля, вечером, в районе озера «Чокрак» загорелась сухая растительность. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ

К месту происшествия выехало 110 подразделение пгт. Багерово ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» в составе 3-х человек и 1 ед. техники. И огнеборцы 17 ПСЧ ГУ МЧС России по РК в составе 3х человек и 1 ед. техники.

По прибытии пожарного расчета было установлено, что на открытой территории горит сухая стерня и трава, общей площадью более 300 м.кв.

По словам спасателей, тушение огня значительно осложнялось, наличием труднодоступной местности, сыпучим рельефом, (местами горным) и отсутствием подъездных путей. Посредством ранцев «Ермак» огнеборцы в течение 30 минут ликвидировали возгорание. Пострадавших нет. Причину возгорания выясняют эксперты.

Фото: пресс-служба