Перед концертом в Керчи 9 июля солисты из группы «Корни» дали небольшое интервью журналистам, в котором рассказали, как они относятся к рыбалке и стройке Керченского моста, - передает Керчь.ФМ.

Музыканты сообщили, что они всегда «готовы приезжать туда, куда нас зовут и мы всегда приезжаем на всякие прекрасные праздники, такие, как День города, а сегодня - вообще крутой праздник - День рыбака, поэтому мы просто не могли это пропустить».

Ребята особо не успели нигде побывать в городе, кроме как в кафе на набережной. Местные блюда еще тоже не оценили, но обещали после концерта обязательно отведать что-то из рыбного меню.

Также музыканты рассказали о своем отношении к рыбалке:

Алексей Кабанов: «У меня как-то не сложилось с рыбалкой, я больше предпочитаю покупать рыбу в магазине. Я не знаю, может как-то морская рыбалка отличается, потому что у меня рыбалка ассоциируется только с тем, что надо вставать в 5 утра, тебя жрет мошкара, ты стоишь по пояс в воде». Дмитрий Пакуличев: «Я родился в Анапе и в детстве ходил на рыбалку с палатками. Сейчас хотелось бы по-настоящему сходить на рыбалку» Александр Бердников: «У меня друзья уезжают рано утром, куда-то едут на машинах. Я если честно не очень это умею делать, но хотел бы попасть на настоящую рыбалку. Я один раз был на проекте «Последний герой» это было давно, где мы пытались поймать рыбку в океане, но и там не сложилось».

Ребята следят за новостями про Керченский мост и на вопрос о том, хотели бы они посвятить песню «стройке века» отметили, что лучше пойти помочь строителям «помешать бетон», чем заниматься песнями. А вот смотровую площадку Керченского моста музыканты не смогли посетить из-за плотного графика. На утро после концерта группа уехала в Москву.

«Недавно смотрел сюжет по телевидению, где студенты поехали помогать строить мост, они поехали с гитарой мешать бетон. Вот если хотите помочь, не надо заниматься песнями, писать про мост песни, а лучше помешайте бетончик и вложите себя в строительство моста. На самом деле это классная история на счет моста, все его так ждут, я думаю будет крутое открытие и надеюсь нас позовут».

Напомним, группа «Корни» исполнила свои хиты в Керчи