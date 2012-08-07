Минэкологии Крыма озвучило проблему, связанную с гибелью дельфинов. В спасении этих млекопитающих в Крыму будут задействованы прокуратура, МЧС, ФСБ, Минприроды, Росприроднадзор и другие ведомства. О создании порядка межведомственного взаимодействия сообщает пресс-служба Минэкологии Крыма, - передает Керчь.ФМ.

В Министерстве экологии и природных ресурсов Республике Крым состоялось совещание прошло под руководством замминистра экологии и природных ресурсов Крыма Аллы Архангельской по спасения дельфинов, обитающих в акватории Черного и Азовского морей.

«Проблема гибели дельфинов конечно межрегионального масштаба. К полномочиям Минприроды Крыма не относится охрана водных биологических ресурсов, однако ведомство не может оставаться в стороне от проблемы гибели млекопитающих», - подчеркнула замминистра.

По результатам совещания принято решение о создании порядка межведомственного взаимодействия, координация которого будет осуществлять Межрегиональным управлением Росприроднадзора по Республике Крым и городу Севастополю. Данный порядок определит действия относительно сохранения и восстановления популяции дельфинов в акватории Черного и Азовского моря.

"Росприроднадзор имеет все полномочия для принятия мер комплексного решения вопроса сохранения объектов животного мира, в данном случае – дельфинов азовка, белобочка и афлина, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Республики Крым», - сообщает ведомство.

Совещание прошло при участии представителей Симферопольской межрегиональной природоохранной Прокуратуры РК, Межрегионального управления Росприроднадзора по Республике Крым и городу Севастополю, Главного управления МЧС России в РК, Государственного комитета по ветеринарии РК, Крымского отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Азово-Черноморского территориального управления Федерального управления Федерального агентства по рыболовству, пограничного управления ФСБ России по РК, представителей Минприроды Крыма и ФГБУН «Карадагская научная станция им. Т.И. Вяземского – природный заповедник РАН».

Фото: пресс-служба ведомства

Напомним, керчане последнее время все чаще стали находить на берегу мертвых дельфинов. Некоторые из них были с повреждениями от сетей. Крымский чиновник предложил на 10 лет сажать в тюрьму за убийство дельфинов. Одна из версий гибели млекопитающих - нарушение экологии.