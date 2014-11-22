Экипаж пограничного сторожевого катера во время патрулирования акватории Керченского пролива спас запутавшегося в рыбацких сетях краснокнижного дельфина. Об этом Крыминформу сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым, - передает Керчь.ФМ

«В районе крепости Керчь, Павловской бухты на удалении 100 метров от береговой линии пограничники заметили угодившего в сети дельфина. С целью предотвращения гибели ценного млекопитающего капитаном катера принято решение об участии личного состава в его освобождении, – сообщили в Погрануправлении. – В результате выборки незаконно установленных сетей в естественную среду обитания выпущены одна особь краснокнижной черноморской афалины, а также несколько представителей осетровых пород».

В ведомстве отметили, что дельфины часто попадают в браконьерские сети и погибают.

«В этот раз благодаря быстрому реагированию экипажа пограничного катера и своевременному оказанию помощи удалось спасти столь ценного представителя морской фауны», – говорится в сообщении.