Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе предложил ужесточить наказание за жестокое обращение с животными, к примеру, за убийство дельфинов давать десять лет лишения свободы. Об этом сообщает РИА Крым , - передает Керчь.ФМ.

Такая реакция главы общественной палаты Крыма последовала после того, как стало известно, что мертвого дельфина-афалину, к которому неизвестные привязали тяжелый бетонный камень, выбросило волной на один из диких пляжей Феодосии. Камень, привязанный к голове дельфина, был замотан в прорезиненный чехол. Судя по тому, что признаков разложения еще нет, дельфин умер совсем недавно.

"Тем, кто нарушает человеческие и божьи правила, нужно применять законное насилие, к сожалению, в нашем обществе ничего другого не будет. Я имею ввиду, что надо внести изменения в административный кодекс и если кто-то применил насилие к собаке или кошке, то не штраф брать три копейки, а посадить на год в тюрьму. Если обнаружить, кто поступил так с дельфином, то посадить на десять лет в тюрьму. К сожалению, наша ментальность такова, что только этим можно возродить гуманные чувства, потому что отсутствие страха в этой сфере приводит к жестоким проявлениям", — сказал РИА Новости Иоффе.

По его словам, жестокое отношение к диким и домашним животным – это болезнь общества, "онкология человеческого духа, и ее метастазы перейдут и дальше, когда также будут относиться и к людям".

"Дельфин в человеческом восприятии, благодаря литературе, легендам, может быть каким-то не очень научным представлениям о том, что у него мозг большой, что он понимает и разговаривает, занимает особое место. Но и здесь мы видим, как жестоко обошлись с этим животным. Это значит, что жестокость по отношению к братьям нашим меньшим зашкаливает", — отметил Иоффе.

Напомним, в Керчи к берегу прибило тело дельфина. Это не единственный случай гибели животных.