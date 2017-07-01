Общий объем доходов бюджета Республики Крым на 2017 год увеличен на 1 млрд 548,9 млн рублей. Соответствующие изменения в бюджет внесены на внеочередной сессии Государственного совета, - сообщает новости Крыма, - передает Керчь.ФМ.

Представляя документ, спикер крымского парламента Владимир Константинов уточнил, что с учетом внесенных изменений общий объем доходов составляет 158 млрд 105 млн рублей, общий объем расходов — 159 млрд 309,4 млн рублей. Дефицит составит 1 млрд 204,4 млн рублей.

Вместе с тем Константинов рассказал, что из бюджета планируется выделить 1 млрд 84,7 млн рублей министерству здравоохранения Крыма на обеспечение финансирования кредиторской задолженности Республики, образовавшейся по состоянию на 1 января 2017 года. Еще 455,3 млн рублей направят министерству транспорта РК на устройство подъездных путей к объектам федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя».

Кроме того, постоянному представительству РК при президенте РФ выделят 8,9 млн рублей на увеличение субсидий ГАО РК «Деловой и культурный центр Республики Крым» для организации и проведения мероприятий международного характера.

«Также предусмотрено перераспределение бюджетных средств между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете на текущий финансовый год, в сумме 20,8 млн рублей», — добавил Константинов.