В выходные в Керчи сотрудники ГИБДД провели очередной этап профилактической операции «Нетрезвый водитель». Об этом сообщает пресс-служба МВД Керчи, - передает Керчь.ФМ

В результате, наряды ДПС выявили шесть водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, один из которых допустил правонарушение повторно.

В отношении водителей, впервые допустивших правонарушение, возбудили административное производство. Правонарушителям грозит ответственность в виде административного в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Водителю, повторно севшему за руль автомобиля в состоянии опьянения, грозит уголовная ответственность от штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет до лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения не преступать закон, соблюдать Правила дорожного движения. В случае употребления алкогольных напитков пользоваться общественным транспортом либо такси.