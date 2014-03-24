Вечером, около 19 часов произошло ДТП в по улице Войкова, 31, - передает Керчь.ФМ.

На нерегулируемом пешеходном переходе водитель автомобиля Шевроле допустил наезд на четырехлетнего мальчика, который переходил дорогу со своей девятилетней сестрой. Ребенка госпитализировала карета скорой помощи в больницу с предварительным диагнозом ЧМТ, сотрясение головного мозга.

На месте ДТП работают сотрудники полиции.

Следует отметить, что водитель направлялся со стороны завода Войкова по направлению к Лучу, вгору. Со слов других водителей в таком положении на этом участке дороги из-за солнца не видно проезжую часть. Поэтому многие просили установить перед пешеходным переходом по четно стороне проезжей части лежачего полицейского.