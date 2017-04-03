На пешеходном переходе в районе Свердлова, 2 произошло ДТП. Около 20 часов столкнулись ВАЗ классика и ДЕУ Матиз, - передает Керчь.ФМ.
Предположительно, ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции.
Напомним, утром на Верхнем Солнечном сбили мотоциклиста. На Казакова произошла тройная авария, на ЖРК столкнулись микроавтобус и легковушка. Днем Волга столкнулась с Джилли. На Казакова на пешеходном переходе сбили четырехлетнего мальчика.
При обнаружении нарушений правил комментирования просим сообщать администрации.