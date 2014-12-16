В редакцию сайта Керчь.ФМ обратились постоянные читатели, жители дома Фурманова,13, около оптового рынка. Керчане пожаловались на то, что около их дома протекает речка, в которую стекает канализация. С этой речки вода уходит в море, в котором купаются гости и жители города. Женщина отметила, что в близлежащих квартирах к этой речке не могут открыть окна, так как на улице стоит стойкий специфический запах.

«Невозможно дышать и жить так. Даже лягушки перестали квакать, видимо все умерли от этого зловония. Просим власти города предпринять меры», - рассказала женщина