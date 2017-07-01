Причиной загрязнения сегодня реки Булганак стала крупная авария в районе Стеклотарного завода. Соответствующее сообщение разместило МинЖКХ на своей официальной странице в ФБ, - передает Керчь.ФМ.

«В р-не «Стеклотарного» завода произошел порыв напорного канализационного коллектора Д800. Стоки попали в р. Булганак. Остановлены водопроводные насосные станции. Без воды ориентировочно 20000 чел»,- пишет ведомство.



Вторая авария произошла на ул. Г.Сталинграда (возле автомойки) на линии Д500 мм. На данный момент без воды 4600 чел.



На обоих объектах работают аварийные бригады. Сколько еще керчане будут сидеть без воды - не сообщается. Пока от жителей Керчи о фактах подвоза воды не сообщалось.

Также порыв сегодня устраняли в районе Еременко-Кирова, на Свердлова, на Казакова.