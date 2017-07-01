Прокуратура Керчи провела проверку по информации СМИ о ненадлежащем обеспечении лекарственными препаратами детей-инвалидов. Предположительно, речь идет о статье «В Керчи два месяца дети не могут получить бесплатные лекарства, без которых у них судороги».

Установлено, что имели место факты длительного непредоставления необходимого ребенку препарата, который к тому же по причине противопоказанности других средств не подлежит замене.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, - передает Керчь.ФМ

Причинами нарушения стали несвоевременные действия медицинских работников Керченской городской детской больницы при расчете потребностей в лекарственных препаратах и непосредственно их выписке ребенку-инвалиду.

Ввиду выявленных нарушений прокуратура в адрес главного врача медучреждения внесла представление.

В ходе прокурорской проверки ребенку выдали необходимый препарат.

Также, с учетом того, что в нем нуждаются еще пять маленьких керчан, лекарство дополнительно направлено в аптечный пункт в Керчь для бесперебойного обеспечения их нужд.

Напомним, после статьи Керчь.ФМ, больница выдала бесплатные лекарства ребенку.