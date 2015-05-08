В редакцию Керчь.ФМ обратились постоянные читатели с жалобой на согнутые ветки в центре города, которые мешают проходу. Керчане отметили, что ветер погнул их еще месяц назад, но никаких мер за это время никто не предпринял.

«Они явно мешают прохожим. Но в городе никто за этим не смотрит. Может в горисполкоме создать отдел по спилу мешающих веток? И тогда обратят внимание на мешающие ветки на старой ели у горсуда, или на ветку сосны у КЦ им.Богатикова? Да и в других районах города?», - пишут люди