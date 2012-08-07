Программа «Карта гостя Крыма», которая позволяет туристам экономить деньги, заработала с сегодняшнего дня на территории полуострова. О запуске Крыминформу сообщила координатор проекта, бывший министр курортов и туризма республики Елена Юрченко, - передает Керчь.ФМ

«Эта карта не имеет аналогов ни в стране, ни в мире в целом. Она имеет как минимум две особенности», – сказала она на торжественной церемонии запуска в Государственном музее героической обороны и освобождения Севастополя.

Как уточнила Юрченко, в программе принимают участие в первую очередь те объекты, которые менее известны и популярны. Второе отличие – карта работает даже там, где нет интернета.

Первую карту получил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов. Он назвал проект инновационным.

«Мы очень заинтересованы, чтобы такие проекты ещё появлялись в Крыму, повышая его привлекательность», – заметил он, выразив надежду на увеличение числа иностранных туристов.

Министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий, который уже в ближайшие дни покинет пост, отметил важность взаимодействия двух субъектов – Крыма и Севастополя – и пожелал всем удачи.

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