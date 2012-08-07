Программа «Карта гостя Крыма», которая позволяет туристам экономить деньги, заработала с сегодняшнего дня на территории полуострова. О запуске Крыминформу сообщила координатор проекта, бывший министр курортов и туризма республики Елена Юрченко, - передает Керчь.ФМ
Как уточнила Юрченко, в программе принимают участие в первую очередь те объекты, которые менее известны и популярны. Второе отличие – карта работает даже там, где нет интернета.
Первую карту получил руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов. Он назвал проект инновационным.
Министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий, который уже в ближайшие дни покинет пост, отметил важность взаимодействия двух субъектов – Крыма и Севастополя – и пожелал всем удачи.
Справка:
«Карта гостя» – популярная международная туристская программа, которой пользуется каждый 12-й турист в мире. Это единый электронный билет, включающий посещение музеев, экскурсионных туров, объектов досуга и развлечений, размещение в отелях и проезд. Всего – более 200 организаций. Часть услуг предоставляется бесплатно, на остальные действует скидка – до 40%.
Все участвующие в акции объекты оснащены специальным контрольным оборудованием. Например, чтобы пройти в музей, посетителю нужно просто приложить карту гостя к считывателю. Там, где работа стационарного оборудования невозможна из-за отсутствия интернета, работает схема через бесплатную линию 8-800. Представитель площадки сам зарегистрирует посещение через колл-центр.
Карту можно приобрести у туроператоров, в туристско-информационных центра, аэропортах, авто- и железнодорожных вокзалах, объектах размещения. Она будет действовать с момента первого применения в течение одного, трёх или шести дней.
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