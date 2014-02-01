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Керчи подарили трактор-погрузчик

В рамках действующего соглашения о социально-экономическом сотрудничестве Тула передала Керчи в подарок коммунальную спецтехнику – трактор-погрузчик. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ Трактор будет эксплуатироваться муниципальным предприятием «ЖилсервисКерчь». Работники МУПа отметили функциональность и удобство переданной коммунальной техники. Новая техника поможет решать вопросы санитарного состояния и благоустройства города, - пишет ведомство. Напомним, в благодарность за технику власти Керчи приглашают туляков на отдых

Служба новостей Керчь.ФМ

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