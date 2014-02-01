В рамках действующего соглашения о социально-экономическом сотрудничестве Тула передала Керчи в подарок коммунальную спецтехнику – трактор-погрузчик. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ
Трактор будет эксплуатироваться муниципальным предприятием «ЖилсервисКерчь». Работники МУПа отметили функциональность и удобство переданной коммунальной техники.
Новая техника поможет решать вопросы санитарного состояния и благоустройства города, - пишет ведомство.
Напомним, в благодарность за технику власти Керчи приглашают туляков на отдых
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