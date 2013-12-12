Управление жилищно-коммунального хозяйства Керчи проводит конкурс на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на территории города. Согласно информации на портале госзакупок РФ, на разметку планируют потратить 2 000 000 рублей, - передает Керчь.ФМ.

По условиям закупки, исполнитель должен будет нанести новую разметку и восстановить исчезнувшую на автодорогах, а также выполнить демаркировку старых линий разметки.

«В течение гарантийного срока подрядчик обеспечивает поддержание дорожной разметки в соответствии с требованиями настоящего технического задания, схемой дорожной разметки, ГОСТ Р 51256-2011, ГОСТ Р 52289-2004. Исполнение гарантийных обязательств проверяется путем проведения контрольных проверок по окончании каждого месяца гарантийного срока. В ходе контрольной проверки выявляются факты нарушений целостности дорожной разметки», - говорится в техническом задании.

Всего исполнителю необходимо будет выполнить разметку на улицах: Казакова; Пролетарская; Советская; Пирогова; Самойленко; Дубинина; шоссе Героев Сталинграда; Орджоникидзе; Сморжевского; Кавказкая,1; Свердлова; Маршала Еременко; Горького; Козлова; Чкалова; Куль-Обинское шоссе; Буденного; Блюхера; Годыны; Адмиралтейский проезд; школа №28; музшкола №2 (Толстого 51/21); Лицей искусств (Курортная,4); МТЛ (пер.Юннатов,6); школа №23 (Ворошилова, 29); школа №12 (Ворошилова, 7); школа №15 (Фурманова,67); Дворец пионеров (Святого апостола Андрея Первозванного); школа №5 (Гагарина,29); школа №22 (Коммунаров,49); школа-интернат №3 (Крупской,1); школа №4 (Заречная); школа-гимназия №2 (Театральная, 34); школа №10 (ул. Международная, 44); 1-й корпус КГМТУ (Курортная).

Кроме этого, деньги потратят на механизированную очистку дорожного покрытия

Смету можно посмотреть здесь

Напомним, власти Керчи заплатили за разметку на дорогах, которая не продержалась и двух недель