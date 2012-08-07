Снижение числа туристов, выбравших в этом году Крым, является статистической погрешностью. Главу Федерального агентства по туризму Олега Сафонова цитирует Крыминформ, - передает Керчь.ФМ.

«На 1 июля 2017 года в Крым приехало 1 миллион 509 тысяч человек, что только на 4% меньше рекордного уровня прошлого года. По нашему мнению, это статистическая погрешность», – сказал чиновник.

По словам главы Ростуризма, трендом этого года является выездной туризм, он вырос примерно на 10% по сравнению с прошлым годом.

«Понятно, почему – открыта Турция. По состоянию на 1 июля её посетили более 1 миллиона человек. Ещё наши граждане активно едут в Европу, в частности, в Испанию. Популярны Таиланд и Израиль», – уточнил он.