В Багерово 11 июля на открытой территории общей площадью более 300 кв.м горела сухая трава. На место выехало дежурное подразделение ПЧ 110 пгт. Багерово в составе 3 человек и 1. ед. техники. МЧС ликвидировали загорание в течение 40 минут.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Крыма, - передает Керчь.ФМ

Также, достаточно крупное загорание сухой растительности произошло в пгт. Щелкино. Днем, 10 июля, поступил сигнал, что в районе Энергетиков, на территории, примыкающей к АЗС горит сухая трава.

По прибытию специалистов стало ясно, что общая площадь огня составляла уже 200 кв.м и есть угроза распространения огня на постройки. Но в течение получаса МЧС удалось потушить возгорание

Напомним, в Керчи зафиксировали больше всего возгораний по Крыму

Фото: пресс-служба