В Керчи 14 должностных лиц местной администрации привлечены к дисциплинарной ответственности за то, что указали недостоверные сведения о своих доходах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, - передает Керчь.ФМ.

«Установлено, что при предоставлении сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера служащими администрации указывались недостоверные сведения, в частности, не отображались данные о получении доходов.

По результатам его рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 14 должностных лиц», - сообщает ведомство.