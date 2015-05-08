Граждане РФ, чьи денежные средства, поступившие до 18 марта 2014 года на счета отделов Государственной исполнительной службы Главного управления юстиции Министерства юстиции Украины в Автономной Республике Крым приглашают предоставить подтверждающие документы в Минфин Крыма для дальнейшей выплаты. Соответствующая информация размещена на сайте администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ.

Постановлением Совета Министров Республики Крым от 11.04.2017г. № 200 утвержден Порядок расходования средств бюджета Республики Крым по возврату денежных средств взыскателям – физическим лицам, являющимся гражданами Российской Федерации, поступивших до 18 марта 2014 года на депозитные счета отделов. В соответствии с п.2 Постановления не позднее 15 декабря 2017 года в Министерство финансов Республики Крым необходимо предоставить следующие документы:

- Заявление по форме в соответствии с приложением 1 К настоящему Порядку;

-справку, выданную Управлением или его территориальным подразделением по форме в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку;

-копию паспорта с предъявлением его оригинала для подтверждения личности заявителя –взыскателя;

-реквизиты счета взыскателя, выданные структурным подразделением банка.

В соответствии с п. 1.3 Постановления, возврат денежных средств осуществляется в пределах бюджетных ассигнований.

Консультации по вышеуказанным вопросам проводятся специалистами отдела финансового мониторинга и внутреннего контроля Министерства финансов Республики Крым ежедневно с 9-30 до 17-30, а также по телефону +7 (3652) 24-95-10, личный прием граждан проводится по адресу: г. Симферополь, ул. А. Невского 4, Министерство финансов Республики Крым, каб. 102.

Прием документов на возврат денежных средств осуществляется по адресу: г. Симферополь, ул. А. Невского 4, Министерство финансов Республики Крым, каб.115.

С целью всестороннего информирования граждан сообщаем, что на официальном сайте Министерства финансов Республики Крым создан раздел «Возврат денежных средств со счетов ОГИСов», в котором размещены: Порядок, схема проведения возврата, перечень документов для проведения возврата, образцы заявления и справки. Также, на сайте Министерства будет ежемесячно размещается информация о ходе проведения возврата денежных средств данной категории граждан.