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5 Новости » Общество В категориях:

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В Керчи припаркованный автомобиль заблокировали въезд во двор

В редакцию Керчь.ФМ обратились постоянные читатели и сообщили, что на перекрестке Марата,3 и Рыбаков у самого въезда во двор припарковался автомобиль. В результате, жители не могут нормально заехать во двор.

Служба новостей Керчь.ФМ

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