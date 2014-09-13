В редакцию Керчь.ФМ обратились постоянные читатели и сообщили, что на перекрестке Марата,3 и Рыбаков у самого въезда во двор припарковался автомобиль. В результате, жители не могут нормально заехать во двор.
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В редакцию Керчь.ФМ обратились постоянные читатели и сообщили, что на перекрестке Марата,3 и Рыбаков у самого въезда во двор припарковался автомобиль. В результате, жители не могут нормально заехать во двор.
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