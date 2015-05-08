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5 Новости » Общество В категориях:

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В Опасном сегодня до вечера будут перебои с водой

В Керчи в поселке Опасном по улице Кубанская 12 июля до 17.00 будет ограничено водоснабжение. Это связано с проведением ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Вода Крыма», - передает Керчь.ФМ

Служба новостей Керчь.ФМ

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