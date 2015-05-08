В Керчи в поселке Опасном по улице Кубанская 12 июля до 17.00 будет ограничено водоснабжение. Это связано с проведением ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Вода Крыма», - передает Керчь.ФМ
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В Керчи в поселке Опасном по улице Кубанская 12 июля до 17.00 будет ограничено водоснабжение. Это связано с проведением ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Вода Крыма», - передает Керчь.ФМ
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