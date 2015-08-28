Общественный совет при Федеральной службе исполнения наказаний предложил увеличить количество рабочих мест в колониях, чтобы повысить эффективность использования труда осужденных. Об этом сообщает Крыминформ, - передает Керчь.ФМ.

«Комиссия планирует провести конкурс среди сотрудников системы исполнения наказаний на лучшие предложения по трудоиспользованию спецконтингента. Также мы будем опрашивать и самих заключенных. У нас есть желание создать из них творческие коллективы, чтобы они высказали свое мнение, как эффективнее использовать имеющиеся мощности и скрытые производственные резервы» , -прокомментировал руководитель Ассоциации профсоюзов правоохранительных органов Алексей Лобарев.

Общественники считают, что такая мера даст заключенным возможность возмещать долги по исковым требованиям и зарабатывать средства на жизнь после тюрьмы. Кроме того, создание рабочих мест и привлечение бизнеса в колонии будет способствовать большей самоокупаемости тюрем.

Лобарев отметил, что труд заключенных сейчас используется лишь на 30%. Предстоящие встречи членов комиссии с представителями бизнеса и науки позволят сформировать предложения, позволяющие тюрьмам существовать не за счет налогоплательщиков, а за счет своих ресурсов.