Общественный совет при Федеральной службе исполнения наказаний предложил увеличить количество рабочих мест в колониях, чтобы повысить эффективность использования труда осужденных. Об этом сообщает Крыминформ, - передает Керчь.ФМ.
Общественники считают, что такая мера даст заключенным возможность возмещать долги по исковым требованиям и зарабатывать средства на жизнь после тюрьмы. Кроме того, создание рабочих мест и привлечение бизнеса в колонии будет способствовать большей самоокупаемости тюрем.
Лобарев отметил, что труд заключенных сейчас используется лишь на 30%. Предстоящие встречи членов комиссии с представителями бизнеса и науки позволят сформировать предложения, позволяющие тюрьмам существовать не за счет налогоплательщиков, а за счет своих ресурсов.
«Уже в июле российские заключенные пошили формы на 1,5 миллиарда, то есть за полгода сделали годовую норму, – сказал Лобарев. – Очень много они занимаются сельским хозяйством. В основном эти продукты идут между колониями: одна делает тефтели, а другая гречку им поставляет. Управление ФСИН смотрит, кому чего не хватает, и регулирует продукты питания».
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