В Керчи 11 июля на заводе «Залив» спасатели тушили условный пожар на корабле. Операция прошла в рамках пожарно-тактических занятий. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Керчи, - передает Керчь.ФМ

По легенде учений, в результате несоблюдения правил охраны труда произошло короткое замыкание электропроводки, в следствии чего возник пожар в помещении рубки корабля. Огонь интенсивно распространился по горючим материалам отделки за короткое время распространился по всему помещению. В связи с интенсивным выделением, дым распространился, и зона задымления составила около 9 метров от очага пожара. Создалась опасность распространения пожара в трюм корабля, а также на всю площадь палубы.

Всего в учении было задействовано 3 единиц техники и 15 человек личного состава

Фото: пресс-служба