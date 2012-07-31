Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в ходе участия в праздничных мероприятиях, приуроченных к 25-летию Республики Ингушетия, был награждён юбилейной медалью. Об этом сообщает пресс-служба правительства Крыма, - передает Керчь.ФМ.

Церемония прошла в столице региона – городе Магасе, в зале славы резиденции Главы Республики Ингушетия Юнус-Бека Евкурова.

Медали, специально выпущенные к 25-летию республики, за вклад в социально-экономическое развитие региона, активную общественно-политическую деятельность получили Сергей Аксёнов, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Олег Белавенцев, заместитель Председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов, Глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов, Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, главы регионов.

Также Сергей Аксёнов побывал на открытии первого в Ингушетии специализированного комплекса по дзюдо в честь победы Хасана Халмурзаева на Олимпиаде в Назрани.

В мероприятиях также принял участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко.

Фото: пресс-служба