За прошедшую неделю в автомобильных пунктах пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» в Крым не пустили 666 кг продукции растительного происхождения. Всего специалисты отдела карантинного фитосанитарного надзора на границе пресекли 84 попытки незаконного ввоза товара из Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора Крыма, - передает Керчь.ФМ

Все товары выявили при проведении контроля ручной клади и багаже пассажиров. В частности, в сумках и чемоданах граждан обнаружили 368 кг овощей, 235 кг фруктов, 45 кг картофеля, 11 кг орехов и сухофруктов, 4 кг муки, 60 единиц посадочного материала, 3 горшечных растения, а также 3 кг прочей продукции растительного происхождения.

«В целях недопущения проникновения и распространения в Крыму карантинных для Российской Федерации объектов потенциально опасная продукция была возвращена на сопредельную территорию согласно письму ФС-АС-3/13487 от 24.07.2014 г. о введении временного ограничения на ввоз подкарантинной продукции в ручной клади и багаже пассажиров, следующих из Украины», - написали в ведомстве.

Фото: пресс-служба