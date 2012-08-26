В Керчи 10 июля, утром, в полицию обратился местный житель и заявил об угоне своего автомобиля. Машину угнали со двора многоэтажного дома одного из районов города.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Керчи, - передает Керчь.ФМ

Полицейские установили личность подозреваемого. По имеющимся данным, молодой человек, войдя в доверие владельца автомобиля, тайно похитил ключи от транспортного средства и угнал его.

В этот же день полицейские установили местонахождение автомобиля. Он находился в Нижнегорском районе.

Сотрудники ОМВД России по Нижнегорскому району задержали подозреваемого в угоне. Им оказался ранее судимый за совершение имущественных преступлений, в том числе незаконного завладения транспортным средством, безработный 25-летний иногородний житель.

Подозреваемого в совершении преступления передали в УМВД России по г.Керчи для проведения следственных действий. Транспортное средство возвращено законному владельцу.

Оперативники проводит комплекс мероприятий по установлению причастности подозреваемого к совершению иных преступлений.

Отдел дознания отдела полиции №2 УМВД России по г.Керчи возбудил уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч.1 ст.166 Уголовного кодекса Российской Федерации (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели «хищения» (угон)).

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - лишение свободы на срок до пяти лет.

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