Под Керчью в районе озера Чокрак в июле образовалось несколько стихийных свалок. Редакция Керчь.ФМ написала об этом. Оказалось, что спустя несколько часов после публикации мусор вывезли на полигон твёрдых коммунальных отходов в Багерово. Сегодня там производится сортировка и захоронение мусора.

Об этом Керчь.ФМ сообщил эколог Роман Зимнухов.

Он рассказал, что согласно кадастровой карты Ленинского района песчаная пересыпь между уникальным солёным озером и Азовом с восточной части до колодца относится к Войковскому сельскому поселению, центральная северная часть - в ведении багеровского поселения, прибрежная южная к «Управлению особо охраняемыми природными терриориями Республики Крым», а западный край в ведении ООО «Мыс Зюк».

«В июне администрация багеровского поселкового поселения выделила 6 контейнеров, 3 из который были установлены в центральной части перемычки. В месте, где основная часть диких отдыхающих заходят в озеро для принятия грязевых ванн. Ещё 3 контейнера были установлены у забора ООО "Мыс Зюк", на территории которого 2,5 недели находился палаточный лагерь с отдыхающими (на фото).

За 2, 5 недели на площадках, где были установлены контейнеры скопилось несколько кубов мусора, который уже в начале нынешней недели был вывезены "Управлением ЖКХ Ленинского района" (директор Игорь Артёмов). По словам главы администрации багеровского поселения Елены Дмитриевой, сегодня изыскивается возможность вывозить мусор из указанной рекреационной зоны на полигон Багерово еженедельно.

Будем надеяться, что многолетняя проблема с замусориванием песчаной пересыпи озера Чокрак найдёт разрешение благодаря неравнодушным людям и в этом году побережье Азова останется чистым».