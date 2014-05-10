В Крыму за неделю с 4 по 8 июля зарегистрировано рекордное количество новорожденных, при этом девочек, вопреки статистике последних месяцев, родилось больше чем мальчиков.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста Крыма, - предает Керчь.ФМ

Так, по данным Департамента ЗАГС Минюста Крыма, количество зарегистрированных новорожденных в республике составило 499, девочек – 294, мальчиков соответственно – 205.

Вместе с тем, больше всего новорожденных на этой неделе традиционно в Симферополе - 119 рождений, Симферопольском районе – 37, Ялте – 30, Бахчисарае – 29, Евпатории – 26, Джанкое – 24 и Керчи – 21.

Наиболее популярными именами на прошлой неделе стали мужские – Артём, Михаил, Али, Ибрагим, Сулейман, женские – Мария, Арина, Варвара, Сафие, Севиля, Дарья. Редко детей называли мужскими именами - Игнат, Ариф, Макарий, Гафур, Самед, и женскими - Мелания, Кирия, Алиана, Зейнеп.

Фото: интернет