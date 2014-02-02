Пал Палыч – путешественник со стажем- решил кочевание сделать своим стилем жизни, поэтому выписался с постоянного места жительства в Саратовской области в 2012 году. Таким образом, Пал Палыч сейчас без определенного места жительства. Рассказ о себе, а также первые минуты этапирования на сушу запечатлела камера, - передает Керчь.ФМ.

В свои 53 года саратовец смастерил плот из бутылок. Какими путями и как он добирался с 2012 года в Крым он не уточнил.

Напомним, саратовец пытался переплыть пролив на плоту из бутылок.