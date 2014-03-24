Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Крыма, участника керченской преступной группировки. Об этом сообщает пресс-служба следкома, - передает Керчь.ФМ

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов), ч. 5 ст. 33, п.п. «а», е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (пособничество в убийстве двух и более лиц), ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (пособничество в покушении на убийство двух и более лиц).

По данным следствия, вечером 31 мая 1996 года в Керчи обвиняемый, являясь членом одной из преступных группировок, привез исполнителей убийства к ресторану «Интерклуб», где они произвели многочисленные выстрелы из автоматов в руководителей враждебной им банды «Казиновские». В результате чего было убито 9 человек, одному потерпевшему удалось спрятаться, еще двоим своевременно была оказана медицинская помощь.

В момент расстрела обвиняемый осуществлял наблюдение за окружающей обстановкой с целью недопущения задержания соучастников сотрудниками правоохранительных органов или участниками банды «Казиновские», после чего увез исполнителей убийства с места преступления.

В ходе расследования уголовного дела следователи собрали достаточную доказательственную базу, подтверждающую причастность обвиняемого к совершению преступлений. В связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в июле месяце сообщили еще об одной судимости участника банды "Лаптева". Другому участнику назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор проверяет прокуратура. Бывшему сотруднику СБУ дали 12 лет за соучастие в организации убийства экс-мэра Керчи, а самому Лаптеву назначили15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Суд назначил участнику керченской банды «Лаптева» 15 лет тюрьмы