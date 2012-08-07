В Керчи 14 июля, на улице Генерала Кулакова, произошла авария. Столкнулись рейсовой автобус и автомобиль марки «ВАЗ», - передает Керчь.ФМ.
Предположительно, ДТП произошла из-за несоблюдения дистанции.
Пассажиры автобуса «Евпатория-Краснодар» сидят на остановке и ждут, пока водители дождутся ГИБДД.
Напомним, на больнице водников керченская хлебовозка догнала «Хюндай». Позже, на автовокзале столкнулись такси и кроссовер
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