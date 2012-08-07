В Керчи 14 июля на вещевой рынок приехало несколько машин ОМОНа и машина с людьми в камуфляже. Как мы сообщали ранее, сотрудники ОМОНа за руки повели около 10 человек, предположительно, китайцев, в машины спецслужб. Вывели с рынка только тех людей, у которых не было с собой документов.

Как стало известно Керчь.ФМ из достоверных источников, их правоохранители повезли по домам, чтобы иностранные граждане предоставили паспорта. Тех, у кого с документами было все в порядке, отпускали. Однако были и те, кто нарушили порядок нахождения граждан на территории РФ.

Так, три человека за нарушение отвезли в миграционную службу, которая находится на Комарова, для составления протокола. После, их отвезут в суд, но так как в суде сегодня, 14 июля - сокращенный день, иностранные граждане должны будут явиться на заседание в понедельник. После судебного заседания их, возможно, выдворят из страны.

Напомним, на вещевом рынке построили Китайский рынок.