В Керчи выделили земельные участки под размещение модульных многофункциональных центров. Один такой участок выделили для жителей района Войково — напротив Комсомольского парка, второй — для жителей Аршинцево — в районе Телецентра.
Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ
По сообщению ведомства, директор ГБУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ольга Макарова, заверила, что по размещению одного из центров работы войдут в активную фазу уже в текущем году.
На данный момент, в городе работает один многофункциональный центр, расположенный по адресу Кирова, 17.
Напомним, в Керчи услуги госкомрегистра теперь можно получить в многофункциональном центре
Фото: пресс-служба
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