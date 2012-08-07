В Керчи выделили земельные участки под размещение модульных многофункциональных центров. Один такой участок выделили для жителей района Войково — напротив Комсомольского парка, второй — для жителей Аршинцево — в районе Телецентра.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

«Это позволит всем желающим получить консультацию или помощь в короткие сроки в своем районе, без необходимости добираться в центр города», - написали в ведомстве.

По сообщению ведомства, директор ГБУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Ольга Макарова, заверила, что по размещению одного из центров работы войдут в активную фазу уже в текущем году.

На данный момент, в городе работает один многофункциональный центр, расположенный по адресу Кирова, 17.

Напомним, в Керчи услуги госкомрегистра теперь можно получить в многофункциональном центре

Фото: пресс-служба