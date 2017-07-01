В Керчи 14 июля на вещевой рынок приехало несколько машин ОМОНа и машина с людьми в камуфляже. Об этом сообщает журналист Керчь.ФМ с места событий. Около 20 человек ОМОНа ходят по рынку, стоят у входа, но при этом все ларьки работают.

Как рассказали работники рынка, к ним приехали искать нелегалов.

В 12 часов сотрудники ОМОНа за руки повели около 10 человек, предположительно китайцев, в машины спецслужб. Как стало известно журналисту, увозят всех продавцов, у кого нет с собой документов. В 12.10 некоторых продавцов выпустили из машины. В 12.15 оцепление сняли.

Как журналисту рассказали продавцы, тех, кого не выпустили из машины, повезут по домам проверять документы.

Как стало известно Керчь.ФМ из достоверных источников, двум гражданам, которых забрали сотрудники ОМОНа, грозит административная ответственность в виде штрафа от 2 до 5 тыс рублей. К остальным задержанным едут по домам проверять документы. Мероприятие проходит в рамках оперативной профилактики незаконных мигрантов.

Напомним, на вещевом рынке построили Китайский рынок