В Крыму с 4 по 8 июля появилось 421 новая семья. Наибольшее количество свадеб - 254 - при этом сыграно в канун и непосредственно в День семьи, любви и верности.

Как сообщают в пресс-служба Министерства юстиции, прошлая неделя стала рекордной за последние четыре предыдущих, когда регистрировалось в среднем по 250 браков, - передает Керчь.ФМ.

Так, в Симферополе зарегистрировано 160 актов о заключении брака, на втором месте оказалась Ялта – 45 браков, на третьем Евпатория – 38, затем Керчь – 24 и Симферопольский район – 22.