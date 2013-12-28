Российские археологи детально изучили курган IV века до нашей возле моста через Керченский пролив и выяснили, как проходили погребальные церемонии в древнегреческом Боспорском царстве. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Института археологии РАН, - передает Керчь.ФМ.
Речь идет о кургане «Госпитальный». Ученые начали работу с того, что сделали несколько "срезов" через семиметровую насыпь кургана. В частности, они обнаружили два погребения. Одно было разграблено еще в древности, а в другом находился деревянный саркофаг со скелетом подростка.
По соседству с двумя погребениями были найдены три каменных жертвенника-эсхары, кострища, ямы с остатками тризн в память умерших, а также многочисленные обломки краснофигурных сосудов IV века до нашей эры и другой керамики. В частности — обломки краснофигурного кратера (сосуд для смешивания вина с водой) с изображениями менад (в древнегреческой мифологии — спутницы бога Диониса, еще их называли "вакханками") и сатиров.
Напомним, в Керчи склеп в районе «Госпиталя» начали разбирать.
Фото: архив
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