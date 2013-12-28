Российские археологи детально изучили курган IV века до нашей возле моста через Керченский пролив и выяснили, как проходили погребальные церемонии в древнегреческом Боспорском царстве. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Института археологии РАН, - передает Керчь.ФМ.

Речь идет о кургане «Госпитальный». Ученые начали работу с того, что сделали несколько "срезов" через семиметровую насыпь кургана. В частности, они обнаружили два погребения. Одно было разграблено еще в древности, а в другом находился деревянный саркофаг со скелетом подростка.

«Мы увидели, что история "Госпитального" была достаточно сложной. Его насыпь была сооружена в несколько приемов, в его толще были найдены погребальные сооружения разных времен. Кроме того, во всех стратиграфических разрезах оказались следы многочисленных грабительских перекопов и траншей", – отмечает руководитель исследования, научный сотрудник Отдела скифо-сарматской археологии Института археологии РАН Ирина Рукавишникова.

По соседству с двумя погребениями были найдены три каменных жертвенника-эсхары, кострища, ямы с остатками тризн в память умерших, а также многочисленные обломки краснофигурных сосудов IV века до нашей эры и другой керамики. В частности — обломки краснофигурного кратера (сосуд для смешивания вина с водой) с изображениями менад (в древнегреческой мифологии — спутницы бога Диониса, еще их называли "вакханками") и сатиров.

Напомним, в Керчи склеп в районе «Госпиталя» начали разбирать.

Фото: архив