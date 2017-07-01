Оргкомитет Межрегиональной общественной организации «Военно - техническое общество» принял решение повторить форсирование Керченского пролива на двух бронеавтомобилях БРДМ-2. Военно-историческая операция называется Керченский Десант «Дорога мужества».

Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, -передает Керчь.ФМ

Форсирование Керченского пролива начнется 23 июля в 6.00. Оно будет происходить с берега станицы Тамань с выходом на берег на Керченском полуострове в городе Керчь, район Героевское (ориентировочное время прибытия десанта к 9:00) в непосредственной близости от памятника катера ПВО.

Как пишет ведомство, там же состоится памятный митинг с возложением цветов к братской могиле участников десанта 1943 года.

После митинга будет производиться экспонирование техники, рассказ о ее ТТХ, фото на память. С 13.00 техника будет экспонироваться на городской набережной возле водной станции.

Фото: соцсети