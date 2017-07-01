В Керчи в здании мировых судей на Горького начали реконструкцию 4-го и 5-го этажей, а также проводятся кровельные работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

Глава муниципального образования Николай Гусаков осмотрел с депутатом Государственного совета РК Ефимом Фиксом эти помещения. По мнению самих мировых судей, темпы проведения работ на сегодняшний день недостаточно высоки.

«Есть ряд нареканий, которые были озвучены в разговоре с подрядчиком. Депутат Госсовета Крыма Ефим Фикс обещал содействие в форсировании процесса реконструкции на уровне Министерства юстиции Республики Крым. Также на сегодняшний день остаются актуальными проблемы автомобильной парковки и благоустройства прилегающей территории», - пишет ведомство.

Напомним, в Керчи мировых судей разместили в здании, которое требует капремонта.