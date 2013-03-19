В Керчи 16 и 17 июля, на пересечении улиц Кирова-Еременко, ограничат движение транспорта. Об этом сообщили Керчь.ФМ в администрации города.

Ограничат с 09:00 часов 16 июля до 18:00 17 июля на каждой из полос движения поочередно, в связи с проведением обследовательских работ транспортного переезда через речку Мелек-Чесме, в районе СРЗ.

Администрация города просит водителей быть внимательными и с пониманием отнестись к временным неудобствам.