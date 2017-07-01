Правительство РФ распорядилось выделить из резервного фонда более 255 миллионов рублей. Средства выделят на мероприятия по сохранению объектов культуры и культурного наследия Крыма в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года». Об этом сообщает РИА Крым, - передает Керчь.ФМ
Средства направляются на разработку научно-проектной документации в целях проведения первоочередных противоаварийных производственных работ по таким объектам, как дворец «Ласточкино гнездо», Ливадийский, Воронцовский и Ханский дворцы, Дом А.П. Чехова, Судакская крепость, мемориальный комплекс «Аджимушкай», Дом И.К. Айвазовского (ныне Феодосийская картинная галерея им. И.Айвазовского), Дача Стамболи, монастыри Текие дервишей и Сурб Хач, караимская кенаса, виллы «Ксения» и «Мечта» и т.д.
Кроме того, согласно документу, Севастополю на эти цели выделяется субсидия в размере более 75 млн рублей.
Министерству экономического развития РФ поручено в месячный срок внести изменения в заключенные с органами государственной власти РК и Севастополя соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета в целях софинансирования мероприятий ФЦП.
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