Правительство РФ распорядилось выделить из резервного фонда более 255 миллионов рублей. Средства выделят на мероприятия по сохранению объектов культуры и культурного наследия Крыма в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года». Об этом сообщает РИА Крым, - передает Керчь.ФМ

«В целях устранения ограничений транспортной, инженерной и туристской инфраструктуры, развития социальной сферы, выделить Минэкономразвития России из резервного фонда правительства РФ в 2017 году бюджетные ассигнования для предоставления субсидий бюджету Республики Крым в размере 255 миллионов 359 тысяч рублей», – говорится в распоряжении.

Средства направляются на разработку научно-проектной документации в целях проведения первоочередных противоаварийных производственных работ по таким объектам, как дворец «Ласточкино гнездо», Ливадийский, Воронцовский и Ханский дворцы, Дом А.П. Чехова, Судакская крепость, мемориальный комплекс «Аджимушкай», Дом И.К. Айвазовского (ныне Феодосийская картинная галерея им. И.Айвазовского), Дача Стамболи, монастыри Текие дервишей и Сурб Хач, караимская кенаса, виллы «Ксения» и «Мечта» и т.д.

Кроме того, согласно документу, Севастополю на эти цели выделяется субсидия в размере более 75 млн рублей.

Министерству экономического развития РФ поручено в месячный срок внести изменения в заключенные с органами государственной власти РК и Севастополя соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета в целях софинансирования мероприятий ФЦП.

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