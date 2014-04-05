В редакцию сайта Керчь.ФМ обратился постоянный читатель и сообщил, что 14 июля в 5.00 часов утра под окнами их дома произошел порыв водовода. Вода течет по адресу Пирогова,27.

В подтверждение своих слов мужчина прислал видео.

Напомним, сегодня, 15 июля в городе произошло семь порывов. Итак, в Керчи на Госпитальной – порыв водовода. Также, произошло два порыва около автовокзала. Позже произошел порыв на Кирова. На шоссе Героев Сталинграда, недалеко от остановки «Нижний Солнечный», из земли течет чистая питьевая вода. Также, на Камыш-Бурунском шоссе прорвало водовод в двух местах