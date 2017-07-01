Мошенники присвоили средства материнского капитала у 50 человек. Об этом Крыминформу сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, - передает Керчь.ФМ

«Установлено, что работники потребительского кооператива совершали фиктивные сделки, под видом которых получали от держателей сертификаты на материнский (семейный) капитал, обналичивали и похищали эти средства», – сообщило надзорное ведомство.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, в ходе расследования может выясниться, что количество пострадавших значительно больше.

«Пострадавших в результате будет точно больше, но официально установлено 50 на сегодняшний день», – отметили в пресс-службе.

Мошенники оперировали на всей территории Республики Крым. В настоящий момент устанавливается, сколько должностных лиц кооператива принимали участие в афере.

Напомним, в Крыму сертификаты на маткапитал оформили 95 тысяч семей