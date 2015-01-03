Порядка 95 тысяч семей в Республике Крым уже оформили сертификаты на получение материнского капитала. Об этом РИА Крым сообщила заместитель председателя Совета министров РК Алла Пашкунова, - передает Керчь.ФМ.

«Мы реализовываем такую меру, как материнский капитал. Мы благодарны федеральному правительству, потому что эту меру у нас распространили на всех детей с 2007 года, несмотря на то, что мы вступили в Российскую Федерацию в 2014 году. 95 тысяч семей смогли получить этот сертификат. Крымчане за это благодарны, это существенная поддержка», – отметила вице-премьер.

Пашкунова также добавила, что в Крыму за два года втрое возросло количество семей, имеющих троих детей.

«В начале 2015 года у нас стали реализовываться выплаты на поддержку третьего ребенка. Если тогда у нас было порядка двух тысяч таких семей, то к 2017 году уже порядка 7 тысяч семей получают пособие на третьего ребенка. То есть у нас увеличилось количество семей, имеющих троих детей», – подчеркнула она.

В целом на сегодняшний день в Республике Крым, по информации вице-премьера, проживают более 16 тысяч многодетных семей.

Напомним, в Крыму появились мошенники, которые предлагают обналичить маткапитал