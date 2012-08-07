В редакцию Керчь.ФМ с утра поступают звонки от жителей города. Керчане сообщают, что у них нет воды около четырех дней. Звонки поступают с разных районов города.

Итак, на Горького в домах №7 и №9 нет воды четвертые сутки.

На Войкова,34 уже три дня керчане живут без воды. В водоканале людям сказали, что только сегодня узнали о порыве, когда устранят - неизвестно. С данного адреса неоднократно поступали жалобы в редакцию. Подвоз воды к данному дому не производят.

Также эту проблему обсуждают и в соцсетях. Керчане пишут, что в Опасном воды нет – 10 суток, в Капканах – 4 дня, в Строй городке – 3 суток.

Напомним, в Керчи на Госпитальной – порыв водовода. Также, произошло два порыва около автовокзала. Позже произошел порыв на Кирова. На шоссе Героев Сталинграда появилось очередное озеро питьевой воды