Федеральные и республиканские власти совместно с Восточно-Крымским историко-культурным музеем-заповедником работают над включением крепости Керчь в федеральную целевую программу (ФЦП) развития Крыма. Об этом в интервью Крыминформу сообщил заведующий научно-исследовательским отделом «Крепость Керчь» музея-заповедника Юрий Белик, - передает Керчь.ФМ.

«Сейчас идёт активная подготовительная работа по сбору необходимого пакета документов, который позволил бы включить крепость Керчь в действующую федеральную целевую программу развития Крыма», – сказал Белик.

По его словам, включение крепости в ФЦП позволит провести противоаварийные работы на 15 ключевых объектах, без которых невозможно её функционирование: мостах, воротах, основных казармах, отдельных участках оборонительных рвов. Кроме того, федеральные деньги планируется направить на санитарную очистку всей территории крепости от скопившегося строительного мусора и на подготовку документации для будущей реставрации, реконструкции и благоустройства.

Крепость Керчь сегодня празднует 160-летие с начала строительства. В честь юбилея запланирована праздничная программа. Севастопольские реконструкторы уже разбили в крепости походный лагерь, участвовавший в Крымской войне Суздальского полка. Вечером в 19.00 откроется историко-культурный фестиваль «Истории достоинства. От Владимира – до Владимира».

Крепость Керчь – памятник фортификационного строительства XIX века. Её проектированием и строительством занимался герой Крымской войны генерал Эдуард Тотлебен. Работы по сооружению крепости начались в 1857 году и продолжались 20 лет. В 2003 году крепость стала частью Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, а в 2015 году была включена в российский список памятников федерального значения, находящихся на территории Крыма.